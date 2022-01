Salernitana - Lazio, Mimun: "Imperdonabile non prendere i tre punti. Stagione? Che sia dignitosa!"

Lazio pronta a sfidare la Salernitana, ma un occhio è sempre alla sessione di calciomercato. Il presidente Lotito ha rassicurato Sarri, promettendo l'arrivo di tre giocatori per rendere ancor più competitiva la rosa biancoceleste. Clemente Mimun ha trattato questi temi nel suo editoriale sul Messaggero. Partendo dal Covid, e dunque dall'importanza del virus di determinare le formazioni da mandare in campo e il numero degli spettatori negli stadi, il direttore del TG5 ha espresso il suo punto di vista: "Noi tifosi guardiamo al mercato con poche speranze di riassestare l'organico per motivo economici. Leggo di possibili acquisti che ignoro e dell'eventuale cessione di Lazzari, che a me piace molto". Infine, un pensiero alla partita: "Sarebbe davvero imperdonabile non arraffare i tre punti. Non si prospetta una stagione piena di soddisfazioni, ma che sia almeno dignitosa".

