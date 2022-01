Lazio, Sarri rilancia Luis Alberto: l’asse con Immobile per trovare la vittoria

RASSEGNA STAMPA – La Lazio è pronta per tornare in campo, oggi affronterà la Salernitana alle 18:00 all’Arechi. I ragazzi di Sarri sanno che dovranno impegnarsi a dare il meglio per poter portare a casa un buon risultato, serve una vittoria. Tra infortuni e assenze il tecnico toscano ha dovuto rivedere le sue scelte su chi schierare in campo e questa volta, a centrocampo, torna titolare Luis Alberto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a causa dell’indisponibilità di Basic la scelta dell’allenatore non poteva che ricadere sullo spagnolo. Una chance per lui che finora ha spesso fatto la differenza partendo dalla panchina. Al momento conta 19 presenze di cui 13 da titolare e 6 da subentrato e tre reti di cui una proprio contro la Salernitana; ciò che manca è la continuità nel rendimento e nell’utilizzo. Il tecnico riconosce e conferma la qualità del suo giocatore però a volte si è riservato su di lui qualche dubbio e riflessione. Per questa gara però si affida a lui, il feeling tra il Mago e Immobile è una garanzia per la squadra e Sarri spera di poter contare su di loro per portare a casa i tre punti.

