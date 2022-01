Lazio, tira poco ma segna tanto: in Europa è la più efficace in zona gol!

Quando ne ha l'occasione, la Lazio la sa sfruttare bene, meglio di chiunque altro in Serie A. Il problema, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è che le opportunità le crea con meno frequenza rispetto alle dirette concorrenti. La squadra di Sarri è il quarto miglior attacco del campionato (43 reti), ma sestultima per quanto riguarda i tiri complessivi. Il risultato è una percentuale realizzativa che è la più alta del torneo: il 18,86% di conclusioni sono state trasformate in rete. I biancocelesti, con un valore di Expected Goals di 28,2, sono diventati i più efficaci in zona gol nei cinque grandi campionati europei. In altre parole, tra Bundesliga, Liga, Premier, Ligue 1 e Serie A, non c'è nessun altro più efficace a mettere i suoi giocatori nelle migliori condizioni per segnare.

La conferma arriva anche dal numero di assist: la Lazio è la seconda per numero di assist nel campionato in corso. Solamente l'Inter di Inzaghi è avanti. Gli uomini di Sarri ne hanno collezionati 30 fino a questo momento. Questo significa che la stragrande maggioranza delle reti realizzate (circa il 70%) sono arrivate a seguito di uno scambio tra compagni di squadra, di una collaborazione, del "gioco". E a quel punto, saperle sfruttare nella maniera ottimale diventa una logica conseguenza.

