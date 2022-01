Juventus, arrivato il super green pass a Szczesny: le tappe della vicenda

In Juventus - Udinese Wojciech Szczesny tornerà a difendere la porta bianconera. In finale di Supercoppa Italiana Max Allegri aveva scelto Mattia Perin perché il portiere polacco stava aspettando l'arrivo del super green pass e non avrebbe condiviso il prepartita con i compagni. Dal 10 gennaio con le nuove misure in vigore i giocatori che non hanno il certificato rafforzato possono scendere in campo e muoversi liberamente dentro lo stadio grazie al protocollo sportivo, ma all’esterno non possono partecipare alle attività col gruppo squadra, come il ritiro in albergo o il percorso in pullman. Szczesny ha svolto la prima dose del vaccino 16 giorni fa, come ammesso da Allegri in conferenza stampa, e ora potrà tornare alla routine di squadra anche fuori dallo stadio.