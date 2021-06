Argentina - Cile, l'omaggio della Selección a Maradona - FOTO

L'Argentina di Lionel Scaloni nella notte è scesa in campo contro il Cile nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il match è finito 1-1 con le reti di Messi da un lato e Sanchez dall'altro. Tra i convocati anche il biancoceleste Correa che però ieri non era neanche in panchina per la gara. Momento molto inteso però prima del fischio d'inizio, l'Argentina ha infatti voluto ricordare Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre del 2020, con una maglia speciale. Proprio al centro della divisa è infatti stata posizionata una foto del Pibe de Oro, lì al centro del petto per ricordare il più grande giocatore di tutti i tempi.

