Argentina, Scaloni convoca Correa per le qualificazioni a Qatar 2022

Il futuro di Correa è ancora incerto: rimarrà alla Lazio o seguirà Inzaghi all'Inter? Tutto dipenderà dalla società nerazzurra. Lotito non fa sconti per il Tucu, quindi starà a Zhang decidere se accontentare le richieste dei biancocelesti o meno. Nel mentre l'attaccante pensa alla sua Argentina che si appresta a giocare le partite di qualificazione per il Mondiale che si giocherà in Qatar nel 2022. L'Albiceleste durante la sosta, giocherà contro Brasile e Bolivia. Il CT Scaloni ha convocato 30 giocatori, tra cui anche il Tucu. Dopo gli impegni in Nazionale, Correa potrebbe già aver cambiato maglia.