Argentina, Scaloni: "Non so ancora se ci sarà Lautaro contro l'Uruguay"

Nella notte tra domenica e lunedì (fischio d'inizio all'1.30) l'Argentina sfiderà l'Uruguay per le qualificazioni a Qatar 2022. Dopo aver saltato la partita contro il Paraguay per un affaticamento muscolare, non è ancora sicuro di scendere in campo Lautaro Martinez, come ha confermato in conferenza stampa il ct Lionel Scaloni: "Non posso assicurare al 100% che ci sarà Lautaro Martinez. Non posso confermare la sua presenza perché avremo ancora un allenamento ma chi giocherà lo farà in maniera soddisfacente. Tutti gli altri giocatori stanno bene, però fino a domattina non avrò chiara la formazione perché dipende da chi recupererà".