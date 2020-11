Armero e un "curriculum" di eccessi: una volta fu preso a bastonate dalla moglie

Pablo Armero è un nome che in Serie A ha lasciato, a modo suo, il segno. L'ex Udinese, ora svincolato, ha sicuramente lasciato che i comportamenti bizzarri prendessero col tempo il sopravvento sulle prospettive di carriera che il suo talento aveva creato. Con la maglia del Flamengo fu protagonista di un evento che sicuramente riuscì a strappare diversi sorrisi. Armero non era più nel pieno del vigore, di lui si parlava solamente per via dei comportamenti fuori dal rettangolo verde che gli hanno procurato l'etichetta di "sfasciaspogliatoio". Ed ecco un eccesso che lo ha reso protagonista di una stramba avventura extraconiugale. Al rientro a casa, la moglie del calciatore Maria Bazan trova davanti ai suoi occhi uno spettacolo pessimo: suo marito e due prostitute. Perde il controllo, e la reazione è quasi scontata: prende un bastone e comincia a picchiare Armero. Quest'ultimo, smentirà più tardi l'accaduto. Difficile crederci, viste le testimonianze dei vicini che hanno ascoltato la furibonda litigata. Ma nel suo curriculum c'è altro. Nel 2016 venne arrestato negli USA, per una presunta violenza commessa ai danni della sua consorte. Uscì di prigione grazia al pagamento di 1500 dollari di cauzione. Ovviamente, anche in questo caso respinse le accuse. Come se non bastasse, ha collezionato anche uno scontro con la polizia per un alcoltest, fatto da lui come al solito minimizzato: "Era un normale controllo, non capisco perché dovevano registrarmi. Ho detto a loro di farmi il test e non l'hanno fatto, poi hanno detto che sono scappato. Un poliziotto ha il diritto di fermarmi, ma non c'era bisogno che ci fosse tutta quella gente per registrarmi. Mi fermarono sulla strada per Pance, una via a senso unico, così chiesi di fare il test in seguito, ad una stazione di polizia, per evitare incidenti. Ho notato che c'era l'intenzione di filmare il test e renderlo pubblico e questo non mi ha dato fiducia". Ora, Armero è fermo da un anno, senza squadra.