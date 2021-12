Arsenal, Arteta positivo al Covid-19: il comunicato del club

Ancora problemi di Covid-19 in Premier league. Stavolta il protagonista è l'Arsenal. Come annunciato dal club londinese sui propri canali social, il tecnico Mikel Arteta è risultato positivo al tampone. L'allenatore spagnolo è in isolamento e non sarà presente in panchina nel prossimo match dei Gunners contro il Manchester City, in programma sabato 1 gennaio. Ecco il comunicato: "Mikel Arteta salterà la nostra partita contro il Manchester City a Capodanno, dopo essere risultato positivo al COVID-19".