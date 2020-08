Arsenal, Torreira in tribuna per il Community Shield: indizio di mercato?

Come ogni anno, in Inghilterra, si disputa il Community Shield ad inizio stagione. Sono in campo la vincitrice della Premier League, il Liverpool, e la squadra che ha alzato al cielo la FA Cup, l’Arsenal. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha deciso di non portare neanche in panchina Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano che piace a diversi club di Serie A, è stato mandato in tribuna. Questa esclusione potrebbe essere un indizio di mercato. Sul calciatore c’è l’interesse di Torino, Fiorentina e Roma. Il nome di Torreira è stato accostato anche alla Lazio che al momento sembra avere priorità in altri ruoli in attesa di capire anche le condizioni di Lucas Leiva, che sembra rispondere bene dopo l'intervento al ginocchio.

Scritto il 29/08/2020 alle 18:10