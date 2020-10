ARTROSI DI ANCA E GINOCCHIO, DOTT. LAZZARI E LALAZIOSIAMONOI VI OFFRONO UNA VISITA GRATUITA

Grazie alla collaborazione con lalaziosiamonoi.it, il Dr. Gianmarco Lazzari fisioterapista OMT specializzato in prevenzione, cura e riabilitazione di patologie muscolo-scheletriche offre la possibilità, una volta al mese, di prenotare una visita specialistica gratuita (fino ad esaurimento posti) sull’argomento selezionato. Nel prossimo appuntamento gratuito - Martedì 6 Ottobre - il Dr. Gianmarco Lazzari visiterà pazienti che soffrono di mal di schiena. Giornata gratuita sull'artrosi di anca e ginocchio. Martedì 10 Novembre presso lo studio Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma. Prenotazioni: www.gianmarcolazzari.com / Tel. 347 108 2513, drlazzari@icloud.com, fino ad esaurimento posti.

Che cosa è l'osteoartrosi?

L’osteoartrosi, chiamata anche semplicemente artrosi, è una patologia articolare reumatica e si presenta quando si modifica l’equilibrio tra lo smaltimento e il rimodellamento della cartilagine. L’osteoartrosi è la seconda causa più comune di dolore muscoloscheletrico dopo il mal di schiena. Inoltre l’osteoartrosi è la causa più comune di dolore all’anca e al ginocchio per le persone oltre i 50 anni.

Diagnosi di osteoartrosi

La diagnosi dell’osteoartrosi è generalmente basata sulla combinazione di caratteristiche cliniche e, dove necessario, conferma radiografica. I criteri clinici per determinare una diagnosi di osteartrosi al ginocchio sono dolore al ginocchio E almeno 3 dei seguenti 6 fattori: età maggiore di 50 anni, rigidità articolare al risveglio inferiore ai 30 minuti, crepitii al movimento, dolenzia alla palpazione ossea, allargamento osseo, assenza di calore alla palpazione. Per quanto riguarda l’osteoartrosi all’anca i criteri clinici comprendono dolore all’anca E almeno due dei seguenti fattori: rotazione interna dell’anca minore di 15°, flessione dell’anca minore di 115°, dolore in rotazione interna, rigidità mattutina inferiore ai 60 minuti ed età maggiore di 50 anni.

L’attività fisica è dannosa?

Con gli esercizi e l’attività fisica NON consumiamo le nostre articolazioni! La buona notizia è che l’attività fisica è eccellente per contrastare l’osteoartrosi in quanto previene la degenerazione cartilaginea, regola il rimodellamento dell’osso subcondrale e ha effetti antinfiammatori. Esercizi di rinforzo muscolare possono ridurre enormemente il dolore e migliorare la funzionalità fisica e la qualità della vita per pazienti che soffrono di osteoartrosi.

E la corsa?

La corsa è semplicemente ottima per l’osteoartrosi! Infatti da diversi studi scientifici è emerso come correre regolarmente, da un’andatura moderata fino ad un livello da maratona, sia protettivo contro l’insorgenza di osteoartrosi: : solo il 3% dei corridori sviluppa osteoartrosi, rispetto al 10% di chi non corre. In aggiunta se hai già l’osteoartrosi questa non peggiora con la corsa.

Ci possiamo fidare solamente delle indagini strumentali?

Radiografie e risonanze non ci danno un’ottima risposta rispetto al dolore: infatti numerosi ritrovamenti radiografici nell’articolazione dell’anca e del ginocchio sono presenti anche in persone che NON hanno nessun dolore; è necessario sempre abbinare i ritrovamenti radiografici alla clinica e alla sintomatologia del paziente.

Trattamento dell’osteoartrosi

Tutte le linee guida esistenti concordano che un approccio multimodale sia fortemente raccomandato. Innanzitutto è importante fornire al paziente la necessaria conoscenza sulla natura della patologia e proporre eventuali modificazioni dello stile di vita verso un comportamento che protegga l’articolazione e riduca la progressione della patologia. Inoltre è fondamentale perdere peso se si è sovrappeso. Il rinforzo muscolare dell’intero arto inferiore associato ad attività aerobiche e tecniche di terapia manuale è ad oggi l’intervento con efficacia maggiormente documentata in letteratura scientifica. In parallelo, se la sintomatologia dolorosa del paziente è elevata, è possibile prendere in considerazione l’inizio di un trattamento farmacologico.

E la chirurgia?

Solamente il 20% delle persone con osteoartrosi necessitano di intervento di protesi totale. L’intervento di protesi totale è molto efficace nel ridurre il dolore severo quando il paziente è accuratamente selezionato e ben informato, l’anestesia e la chirurgia sono ben eseguite ed il trattamento riabilitativo appropriato. Il trattamento riabilitativo è fondamentale quando viene iniziato immediatamente dopo la chirurgia e permette di riprendere le normali attività 6-12 settimane dopo l’intervento.

