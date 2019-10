Atalanta, 112 anni con vista Lazio: Gasperini fa lavorare i suoi con la palla

Pomeriggio di lavoro per Lazio e Atalanta. Mentre la squadra di Inzaghi suda a Formello, a Zingonia i nerazzurri “festeggiano” i 112 anni di storia (compiuti oggi) svolgendo un allenamento tra palestra ed esercizi con la palla. Tutti in gruppo, anche il rientrante dalla nazionale Ibanez, tranne Duvan Zapata. Il colombiano si allena a parte, per lui solo terapia: rientrerà tra un mese. Come scrive il sito ufficiale della Dea, venerdì (domani) i ragazzi di Gasperini terranno l'allenamento di rifinitura a porte chiuse e poi partiranno verso Roma. Li aspetta la Lazio, cinque mesi dopo la finale di Coppa Italia.

