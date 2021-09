Atalanta - Fiorentina, Marelli stronca le polemiche: "Stucchevoli"

Anche prima della partita di Champions League contro il Villarreal Gian Piero Gasperini è tornato a polemizzare sulle decisioni arbitrali di Atalanta - Fiorentina. Sul tema si è espresso anche l'ex arbitro Luca Marelli tramite il suo canale YouTube: "Sul rigore per tocco di mano la discussione francamente è stata stucchevole. Il regolamento alla regola 12 prevede che la definizione del fallo di mano sia cambiata, ora si parla di 'tocchi irregolari'. E quello di Maehle era un tocco di mano istintivo ma volontario, perché ha sollevato il braccio verso il pallone. Callejon non avrebbe potuto prendere quel pallone, ma non conta: nel regolamento non c'è scritto questo. Il tocco di mano va punito se la posizione del braccio è punibile o il tocco volontario, e qui era rigore. L'arbitro non poteva farci niente e anzi era difficilissimo segnalarlo, tanto col VAR si sarebbe visto. Non sono d'accordo solo sul cartellino giallo perché Callejon non poteva prendere il pallone".