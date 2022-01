Atalanta, Gasperini: "Il Covid è una mannaia per tutti. Vi svelo i positivi"

Alla vigilia del match casalingo contro il Torino, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto in casa Atalanta. Tra calciomercato, Covid e infortuni ecco le parole dell'allenatore della Dea: "Zapata, Gosens sono entrambi infortunati. Freuler è squalificato. Non ci saranno Musso e Palomino che sono risultati positivi nei test dei giorni scorsi. Sono negativi, ma i giorni di quarantena scadono domani. Oltre a Boga, visto che non me lo avete ancora chiesto (ride, ndr). Sono sei assenze pesanti. Muriel? L'arrivo di Boga non riguarda per nulla Muriel, è un giocatore importantissimo. Sul resto non diamo risposte. Mercato chiuso? Chi l'ha detto questo? Non lo so, il mercato è appena iniziato. Qualunque squadra è sul mercato, ma non può essere finito il 5 gennaio. Le operazioni possono essere fatte fino al 31 gennaio, ogni società ha la giusta attenzione. Covid? È una mannaia su tutte le squadre, ma il mondo dello sport deve reagire con le sue armi, ci può essere qualcuno più colpito di altri. Quando c'era il dubbio di portare avanti i campionati è stata vincente la voglia di continuare...è chiaro che dobbiamo cercare di andare avanti".