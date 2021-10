Atalanta, Gasperini recupera Toloi: ancora in dubbio Demiral

L’Atalanta dopo la vittoria con la Sampdoria è già al lavoro per preparare la sfida di sabato contro la Lazio. Buone notizie per Gasperini che recupera Toloi. Il difensore dopo un infortunio nella gara contro l’Empoli oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Per Demiral la situazione è differente perché anche nella seduta di oggi ha proseguito con l’allenamento differenziato. Resta ancora in dubbio la sua presenza in campo sabato.

