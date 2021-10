FORMELLO - Lazio, ripresa senza ritiro: Sarri pensa già all'Atalanta

FORMELLO - Per la Lazio ripresa senza ritiro. Notte trascorsa a casa, poi il ritorno nel centro sportivo per la seduta di scarico. Sarri lavora in campo con i calciatori rimasti a riposo oppure entrati nel secondo tempo. Come al solito soltanto palestra per i titolari del giorno prima. Per gli altri esercitazioni di torello e partitella a spazi ridotti con l’utilizzo delle sponde. Da domani si comincerà a preparare la trasferta di Bergamo, sarà già tempo di rifinitura, la sfida con l’Atalanta è in programma sabato alle 15. Zaccagni è l’unico assente per motivi fisici: deve recuperare da un trauma distorsivo al ginocchio destro, rientro previsto per Lazio-Juve post sosta. Le scelte di formazione verranno definite da domani.

ROTAZIONI. Contro la Fiorentina è rimasto fuori Hysaj, potrebbe tornare tra i titolari al posto di uno tra Lazzari e Marusic. Non è scontato, ci sono possibilità che i terzini rimangano gli stessi visti contro i viola. Hanno convinto. Da valutare Luiz Felipe, ieri sostituito per crampi. Patric si tiene pronto. A centrocampo, dopo il ritorno insieme di Milinkovic e Luis Alberto, potrebbe rimanere fuori il Mago per la fisicità di Basic, scelto da Sarri contro Inter e Marsiglia. Leiva e Cataldi in ballottaggio per il posto in regia, davanti il tridente è scontato con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile.