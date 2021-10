Lazio e l'invito ai tifosi: "Scegliete la canzone per il riscaldamento, ecco come" - FOTO

Direttamente dai propri profili Twitter la Lazio ha lanciato un invito a tutti i tifosi biancocelesti. Si tratta di scegliere la canzone che accoglierà la squadra all'Olimpico nel momento in cui farà il proprio ingresso in campo per il riscaldamento. I passi da fare sono registrarsi sul sito di Binance e votare il sondaggio. Quattro, almeno al momento le canzoni in gara: "Are You Gonna Be My Girl", "Morning Glory", "L'amour Toujours" e "Whole Lotta Love".

Choose the Song for the warm-up at the stadium!

Sign up on the @binance page to take part at the survey ➡️ https://t.co/JPpFJYXnRK pic.twitter.com/XgXVM8AtDM — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 28, 2021

