Atalanta, Gasperini studia le mosse di Sarri: il punto anti-Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Maurizio Sarri deve mettere subito alle spalle il pareggio contro il Verona per focalizzarsi al massimo sul prossimo impegno. Infatti, sabato 11 febbraio, i biancocelesti scenderanno sotto le luci dello Stadio Olimpico di Roma per lo scontro diretto contro l'Atalanta. Nessun passo falso è ammesso, la Lazio vuole risolvere quanto prima i problemi che arrivano tutti nel secondo tempo, per questo studierà le mosse migliori per portare a casa il risultato pieno. Dall'altra parte, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, dopo un giorno di riposo, riporta il sito ufficiale, i nerazzurri sono tornati al lavoro ieri pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la sfida contro la Lazio. Per la trasferta a Roma infatti, Gasperini dovrà far a meno di Muriel e Maehle a seguito delle espulsioni rimediate contro la squadra di Dionisi. La preparazione proseguirà oggi, martedì 7 febbraio, con una doppia seduta a porte chiuse al centro sportivo.