Atalanta, Gollini: "Lazio? Non mi aspettavo una stagione così. Con lo stop ha perso qualcosa"

Pierluigi Gollini, in diretta Instagram con Damiano 'Er Faina', ha detto la sua anche sulla Lazio e sulla stagione della squadra di Inzaghi: "Non mi aspettavo una stagione così della Lazio, poi è partito tutto dal 3-3 con noi. Ora ha perso qualcosa, prima si era creato entusiasmo, aveva una scia positiva. Però non so, alla fine non è che sono cambiati i giocatori. Per me adesso sarà un altro campionato. Se non si fosse fermato il campionato chi avrebbe vinto lo scudetto? Per me se lo sarebbero giocato fino alla fine Lazio e Juventus. Per come la vedevo io, mi sembrava un bel testa a testa, tutti i presupposti per un campionato combattuto".

