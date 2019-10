Atalanta, infortunio in nazionale per Zapata: il colombiano salta la Lazio?

Manca solo una settimana a Lazio - Atalanta del 19 ottobre. Match importantissimo in chiave quarto posto e sfida nella sfida tra i due bomber della Serie A: Ciro Immobile primo a quota 7 e Duvan Zapata, secondo con 6 centri. La sosta per le nazionali, però, rischia di mischiare ancora una volta le carte in tavola e scombinare i piani. Questa volta a danno dei nerazzurri, perché l'attaccante atalantino si è infortunato durante Colombia - Cile. Zapata, partito titolare nel match amichevole, ha lasciato il campo dopo 22 minuti a causa di quello che si sospetta essere un problema muscolare all'adduttore destro (lo riporta Caracol Radio, emittente colombiana). L'ex Napoli aveva tentato una giocata in area di rigore, calciando in torsione verso la porta di Claudio Bravo. Da lì il dolore alla gamba e l'inevitabile sostituzione. É ancora presto per capire l'entità dell'infortunio, nei prossimi giorni i controlli strumentali a cui si sottoporrà l'attaccante stabiliranno i tempi di recupero con maggiore chiarezza. Ma a questo punto il confronto tra cannonieri potrebbe essere rimandato: Zapata rischia seriamente di saltare la Lazio.

