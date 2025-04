Atalanta-Lazio, la carica dei tifosi biancocelesti: ecco quanti saranno al Gewiss

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di 24 ore al fischio d'inizio del big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Una gara cruciale per la stagione della squadra guidata da mister Baroni chiamata a ripartire dopo lo stop dell'Olimpico contro il Torino.

Come sempre in questa stagione la squadra potrà contare sul supporto dei tifosi biancocelesti che, in tantissimi, hanno deciso di partire alla volta di Bergamo. Come raccolto dalla nostra redazione sono circa mille, precisamente 908, i supporter che riempiranno il settore ospiti del Gewiss per sostenere la Lazio.

