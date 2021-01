Atalanta - Lazio, la top 11 dei doppi ex: in campo anche Simone Inzaghi

Atalanta e Lazio si sfideranno due volte in pochi giorni in Coppa Italia e in campionato, di seguito la top 11 dei doppi ex.

© foto di Alessandro Pizzuti Doppia sfida per Atalanta e Lazio nel giro di pochi giorni, prima in Coppa Italia e poi in campionato. Sono diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie nella loro carriera e sul sito ufficiale biancoceleste è stata pubblicata la top 11 dei doppi ex. Eccola di seguito. Berisha: Lazio (2013-2016), 60 presenze; Atalanta (2016-2019), 91; Konko: Lazio (2011-2016), 126 presenze e 1 gol; Atalanta (2016-2017), 11 presenze e 1 gol; Biava: Lazio (gen. 2010-2014), 148 presenze e 6 gol; Atalanta (2014-2015), 21 presenze e 2 gol; Stendardo: Lazio (2009-gen. 2012), 104 presenze e 7 gol; Atalanta (gen. 2012-gen. 2017), 121 presenze e 7 gol; Zauri: Lazio (2003-2008, 2011-gen. 2013), 177 presenze e 6 gol; Atalanta 1996-1997, 1998-2003), 175 presenze e 3 gol; Scaloni: Lazio (2007-gen. 2008, 2009-gen. 2013), 67 presenze e 1 gol; Atalanta (gen. 2013-2015), 17 presenze; Dabo: Lazio (2003-2006, 2008-2010), 153 presenze e 4 gol; Atalanta (2001-2003), 58 presenze e 4 gol; Albertini: Lazio (2003-2004), 35 presenze e 2 gol; Atalanta (2004- gen. 2005), 16 presenze e 2 gol; Rambaudi: Lazio (1994-ott. 1998), 143 presenze e 17 gol; Atalanta (1992-1994), 60 presenze e 8 gol; Vieri: Lazio (1998-1999), 28 presenze e 14 gol; Atalanta (2006-2007, 2008-2009), 37 presenze e 13 gol; S. Inzaghi: Lazio (1999-gen. 2005, 2005-2007, 2008-2010), 196 presenze e 55 gol; Atalanta (2007-2008), 19 presenze; All. Delio Rossi: Lazio (2005-2009), 1 Coppa Italia; Atalanta (dic. 2004-2005). LAZIO (4-4-2): Berisha; Konko, Biava, Stendardo, Zauri; Scaloni, Dabo, Albertini, Rambaudi; Vieri, Inzaghi. All.: Delio Rossi