Atalanta - Lazio, le statistiche del match: Immobile l'uomo delle ripartenze

Torna la Lazio. Da quel 29 febbraio sono passati 116 giorni e la speranza è che i biancocelesti riprendano da dove hanno lasciato. Davanti ci sarà l'Atalanta al Gewiss Stadium, una sfida difficile che Inzaghi ha preparato nel dettaglio. Di seguito le statistiche del match.

Sarà la sfida numero 104 in Serie A tra Lazio e Atalanta

Il bilancio sorride all’Atalanta con 34 vittorie, 40 pareggi e 29 sconfitte.

Leggero vantaggio dell’Atalanta anche nei gol segnati, 124 contro i 121 della Lazio.

All'andata finì 3-3 con il triplo vantaggio dell'Atalanta grazie alla doppietta di Muriel e il gol di Gomez e la strepitosa rimonta della Lazio nel secondo tempo: Immobile su rigore, Correa e ancora Ciro dagli undici metri. Da allora la Lazio ha ottenuto in campionato 17 vittorie e 2 pareggi.

Nell'ultimo precedente a Bergamo (17 dicembre 2018) vittoria dell'Atalanta per 1-0 con gol di Zapata, ma allo scadere venne annullato dal Var un gol ad Acerbi per fuorigioco, che ha lasciato tanti dubbi.

L'ultimo scontro ufficiale con l'Atalanta come squadra di casa risale al 15 maggio 2019, la finale di Coppa Italia. La Lazio superò 2-0 la squadra di Gasperini grazie ai gol di Milinkovic e Correa e portò a casa il trofeo.

L'ultima vittoria della Lazio a Bergamo è datata 21 agosto 2016, alla prima di Gasperini sulla panchina nerazzurra. In quell'occasione arrivò anche il primo gol ufficiale di Immobile con la maglia biancoceleste: gli altri marcatori furono Hoedt, Lombardi e Cataldi, per l'Atalanta doppietta di Kessié e Petagna.

Il 17 dicembre 2017 all'Atleti Azzurri d'Italia (oggi Gewiss Stadium) finì 3-3 tra Atalanta e Lazio: doppio vantaggio orobico con Caldara e Ilicic, doppietta di uno stratosferico Milinkovic, rigore di Ilicic e pareggio di Luis Alberto.

Sarà la nona volta da allenatore contro l’Atalanta per Simone Inzaghi: 4 a Bergamo (con stasera) e 5 a Roma.

Il bilancio recita 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Ben 2 delle 3 vittorie sono quelle della stagione 2016-17 (4-3 a Bergamo e 2-1 a Roma) più la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019, i 3 pareggi nella stagione 2017-18 (3-3 a Bergamo e 1-1 a Roma) più quello dell'andata, le sconfitte sono gli 1-0 e 1-3 della stagione 2018-19.

Il bilancio di Simone Inzaghi da calciatore parla di 8 i confronti diretti, con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 ko.

All’Atalanta in carriera Inzaghi ha segnato un gol (Atalanta - Lazio 2-2 del 1-10-2000) e fornito un assist.

Sarà una gara da ex per Inzaghi che ha vestito la maglia dell'Atalanta nel 2007/08 collezionando 19 presenze e nessuna rete.

Negativi i numeri di Gasperini, che ha perso 8 delle 21 gare contro la Lazio, con 6 pareggi e 7 vittorie.

L’Atalanta dovrà fare attenzione a Parolo che ha segnato ben 5 reti alla Dea.

A quota 4 reti all’Atalanta c’è Milinkovic (gol nel gennaio 2017, doppietta nel dicembre 2017 e sigillo nella finale di Coppa Italia).

Anche per Immobile sono 4 i gol all’Atalanta (doppietta dagli undici metri all'andata), a 2 centri Correa, a un centro Lulic, Luis Alberto e Caicedo.

Una curiosità legata a Immobile è quella che da quando è alla Lazio ha sempre segnato il primo gol stagionale: 2016-17 all'Atalanta in campionato, 2017-18 alla Juventus in Supercoppa, 2018-19 al Napoli in campionato e 2019-20 alla Sampdoria in campionato.

Nell’Atalanta 4 gol contro la Lazio per il Papu Gomez, 2 per Ilicic, Zapata e Muriel, 1 per Castagne.

