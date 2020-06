Atalanta - Lazio, maglia speciale per il riscaldamento dei biancocelesti - FT

Sta per scadere il countdown per Atalanta-Lazio: fra poco più di due ore i biancocelesti scenderanno in campo e cercheranno di battere Zapata & Co. per riportarsi a -1 dalla Juventus.

Durante il riscaldamento i giocatori laziali scenderanno in campo con una maglia particolare a sostegno della battaglia contro il razzismo, riaccesasi duramente dopo gli spiacevoli avvenimenti accaduti negli USA. Sulla casacca bianca capeggia la scritta: "We all bleed the same colour" ("Sanguiniamo tutti dello stesso colore" in italiano, ndr). L'iniziativa è stata anticipata tramite i canali social del club capitolino.

