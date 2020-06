Muslera: "Ho capito subito la gravita dell'infortunio. Ho paura del recupero"

Un ritorno in campo sfortunato quello dell’ex portiere della Lazio Fernando Muslera. In un contrasto di gioco infatti l’estremo difensore, ora al Galatasaray, ha riportato la rottura di tibia e perone. Un infortunio bruttissimo che costringerà l’uruguaiano ad un lungo stop come lo stesso ha raccontato ai microfoni di Sporx: “Quando sono stato colpito alla gamba, ho sentito subito che non potevo muoverla e poi ho sentito davvero molto calore. Ho detto subito ai medici le mie sensazioni, avevo capito si era rotto qualcosa. Ho sperato non fosse così ma era abbastanza chiaro. Recupero? Sono preoccupato.. Dovrò rimanere tanto tempo fermo e ho paura di come dovrò fare per recuperare”.

