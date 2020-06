Atalanta - Lazio, la Top11 degli ex: in attacco Inzaghi e Vieri

La Lazio scenderà in campo questa sera contro l'Atalanta per riprendere l'inseguimento alla Juventus per il primo posto in Serie A. Andando a spulciare i vari dati del match, si possono scovare moltissimi giocatori che hanno indossato entrambe le casacche.

Secondo quanto scritto dall'applicazione ufficiale biancoceleste nella sezione news, i calciatori che sono stati sia a Bergamo che a Roma sono così tanti che addirittura si potrebbe azzardare a schierare una formazione.

TOP11 - In porta troviamo Etrit Berisha, prima in biancoceleste e poi passato ai bergamaschi dal 2016; la difesa a quattro è composta da Konko e Zauri sulle fasce, Biava e Stendardo centrali: tutti sono passati prima da Formello, tranne Zauri. A centrocampo sono stati messi in campo virtualmente Scaloni, Dabo, Albertini e Rambaudi. Davanti si trovano Bobo Vieri e l'attuale mister laziale Simone Inzaghi. In panchina impossibile non mettere Delio Rossi.

