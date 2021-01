Atalanta - Lazio, Musacchio e la gioia per l'esordio: "Ancor più contento per i tre punti" - FOTO

Quella di oggi contro l'Atalanta è stata una gara speciale per Mateo Musacchio che, oltre a festeggiare con la squadra per la vittoria e i tre punti guadagnati, ha esultato per l'esordio in biancoceleste. L'argentino, arrivato nella Capitale martedì sera, ha collezionato già i primi minuti in campo con la Lazio: uscito al 37' Patric, Simone Inzaghi ha regalato all'ex Milan il debutto. Al termine della gara, il post su Instagram: "Felice per l’esordio ma ancora più felice per i tre punti! Avanti così!".

La famiglia Gomez lascia Bergamo, il saluto di lady Luis Alberto: "Buona fortuna!" - FOTO

Lazio, Immobile celebra la squadra: "Big Family" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE