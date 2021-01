Lazio, Immobile celebra la squadra: "Big Family" - FOTO

La Lazio vince a Bergamo, vince imponendosi per 3-1 sull'Atalanta di Gasperini dominata per larghi tratti del match dai biancocelesti. Ciro Immobile non è andato in rete, anzi per la precisione il gol l'ha realizzato ma è stato giustamente annullato dal direttore di gara per fuorigioco. Il bomber tuttavia ha esultato insieme ai compagni via social: "Big Family", proprio a simboleggiare che la Lazio non è solo una squadra ma è una vera e propria famiglia.

Lazio, la gioia di Escalante per la quinta vittoria consecutiva - FOTO

PHOTOGALLERY - Atalanta - Lazio, il trionfo negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

TORNA ALLA HOMEPAGE