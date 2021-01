PHOTOGALLERY - Atalanta - Lazio, il trionfo negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Vittoria netta per la Lazio al Gewiss Stadium. Un successo che permette ai biancocelesti di scavalcare proprio l'Atalanta portandosi a quota 37 in classifica. Riscatto totale dopo l'eliminazione subita in coppa, grazie ad una prestazione di sacrificio e di grande maturità da parte dei ragazzi di Inzaghi. Non sono mancate le prodezze dei singoli con le giocate illuminanti di Luis Alberto e Milinkovic e la perla di Marusic che in apertura ha sbloccato l'incontro. Assist e tanta abnegazione per Immobile, oggi in una posizione quasi inedita alle spalle di Correa, spina nel fianco della Dea soprattutto nella ripresa. Quinta vittoria consecutiva in campionato e la Lazio pienamente rilanciata per la zona Champions. Attraverso le immagini che seguono, ecco tutte le emozioni del vittaria di Bergamo.