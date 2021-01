La famiglia Gomez lascia Bergamo, il saluto di lady Luis Alberto: "Buona fortuna!" - FOTO

Il Papu Gomez ha iniziato la sua nuova avventura in terra spagnola. L'argentino dopo moltissimi anni a Bergamo ha lasciato l'Atalanta per andare a giocare in Liga al Siviglia. Insieme a lui anche tutta la sua famiglia, la moglie Linda e i tre figli, hanno lasciato la città alla volta della Spagna: "Pronti per una nuova avventura, tanta energia per quello che verrà! Arrivederci Bergamo!". Tra i tanti commenti sotto al post di Instagram c'è anche quello della moglie di Luis Alberto, Patricia ha voluto fare infatti un in bocca al lupo a tutta la famiglia: "Vi auguro tutta la fortuna del mondo!".