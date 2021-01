Atalanta - Lazio, un calciatore positivo al Covid: a breve nuovi controlli

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, Gasperini perde un calciatore a causa del Covid. Si tratta di Romero che, spiega il club in un comunicato ufficiale, è risultato positivo al tampone svolto ieri e negativo ai successivi. Di seguito, il messaggio completo: "Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate". Come di consueto, entrambe le squadre si sottoporranno a nuovi test allo scoccare della mezzanotte.

Pubblicato il 30/01

