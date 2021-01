Lazio, rito di benvenuto per Musacchio: la performance canora del neo-acquisto - VIDEO

In casa Lazio si prepara la sfida di campionato contro l'Atalanta e... si dà il benvenuto a Mateo Musacchio. Sul profilo Instagram di Gonzalo Escalante è stato pubblicato un video in cui il neo-acquisto è in piedi sulla sedia e canta una canzone. Armato di microfono - una bottiglia d'acqua - l'argentino intrattiene l'intera squadra nel momento della cena. Ora sì che è pronto per il debutto in biancoceleste!

