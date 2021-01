Serie A, la Juventus batte la Sampdoria: decidono Chiesa e Ramsey

Nell'anticipo della ventesima giornata di Serie A, la Juventus batte la Sampdoria al 'Ferraris'. La gara la sblocca Federico Chiesa dopo venti minuti dal fischio d'inizio: l'ex Fiorentina sfrutta al meglio il passaggio di Morata, beffando Audero. Il match rimane in bilico fino alla fine. Bisognerà attendere i minuti di recupero per il raddoppio bianconero, firmato Ramsey. Fa tutto bene Cuadrado, che serve magistralmente il compagno di squadra, che non deve far altro che spingere il pallone in porta. Con i tre punti collezionati questo pomeriggio, gli uomini di Pirlo salgono a 39 punti in classifica, posizionandosi al terzo posto in attesa delle sfide in programma questa sera e domani.

