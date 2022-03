Atalanta, Malinovskyi dedica il gol all'Ucraina: "Il pensiero è per la mia gente" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non dimenticheremo mai, non perdoneremo mai!". Ruslan Malinovskyi è vicino al suo popolo. Il giocatore dell'Atalanta ha segnato ieri sera contro il Bayer Leverkusen in Europa League e ha dedicato la rete alla sua terra, l'Ucraina, che sta vivendo un periodo difficile. Su Instagram ha postato le foto dell'esultanza spiegandola: "Ogni giorno il mio pensiero è per la mia gente che soffre e lotta per la nostra terra. Grazie mille a tutti i tifosi per il vostro sostegno, non molliamo mai, continuate così con la stessa volontà".