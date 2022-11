Atalanta, Musso: "La partita contro la Lazio ci ha fatto capire..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'Atalanta prosegue il suo cammino in campionato, iniziato nel migliore dei modi. La squadra di Gasperini vanta una sola sconfitta in questa stagione, inflittagli dalla Lazio al Gewiss Stadium per 0-2. Proprio sulla partita contro la squadra di Maurizio Sarri è tornato il portiere bergamasco Juan Musso ai microfoni de L'Eco di Bergamo: "Con l’Empoli é stata la risposta giusta dopo una partita che ci ha fatto capire tante cose. Domenica abbiamo giocato bene, soprattutto nel secondo tempo, ma in tutta la partita c’è stato un buon gioco e una buona spinta. Con la Lazio non eravamo al top, avremmo potuto riaprirla forse nel finale, quando abbiamo iniziato a spingere, ma non siamo stati fortunati".