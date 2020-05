Atalanta, nessuna data per la ripresa: a breve la decisione ufficiale

Il Viminale ha dato il via libera agli allenamenti individuali per gli sport di squadra, ma al momento ancora non ci sono date ufficiali in casa Atalanta. I nerazzurri non hanno ancora comunicato la ripresa dei lavori, ma nei prossimi giorni ci sarà la conferma da parte del club. Il nodo principale da sciogliere rimane quello legato ai test e ai tamponi: tutti sono in attesa del protocollo da poter attuare per riprendere in sicurezza gli allenamenti.