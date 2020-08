Atalanta - PSG, Domenech spara a zero su Gasperini e gli storpia il nome: "Grazie per i cambi!" - FOTO

Il sogno Champions League dell'Atalanta si è sbriciolato nel giro di pochi minuti a un passo dal fischio finale, il Paris Saint Germain ha ribaltato il risultato volando in semifinale ed eliminando i nerazzurri. Tra i commenti sul match si registra anche quello dell'ex ct della Francia Raymond Domenech, che ha affidato a Twitter un post al vetriolo contro Gian Piero Gasperini e gli allenatori italiani in generale, storpiando anche il nome del tecnico degli orobici: "Bravo al Psg per questa grande emozione e grazie a Gasparini per i suoi cambi a fine partita. Va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo".