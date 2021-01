Atletico Madrid, la FIFA conferma la squalifica a Trippier: out per dieci giornate

Tegola per l'Atletico Madrid di Simeone. Il tecnico argentino dovrà fare a meno di Kieran Trippier per ben 10 giornate. La FIFA, infatti, ha confermato la squalifica del terzino sinistro ex Tottenham finito al centro di un’indagine per un sospetto giro di scommesse sul suo passaggio ai colchoneros. Grave perdita per il club spagnolo, primo in classifica in Liga, che adesso dovrà correre ai ripari.