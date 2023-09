Atletico Madrid, Morata segna e non si contiene: esulta davanti ai suoi ex tifosi!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Atletico-Real Madrid non è una partita come le altre per Alvaro Morata, nato e cresciuto nel vivaio del Real, con cui ha vinto Liga e Champions League, e ora protagonista con la maglia dei Colchoneros. E in una gara così sentita, Morata si è sempre esaltato in maglia Atletico. I tifosi del Real non hanno mai perdonato all'ex Juventus il tradimento e il passaggio dall'altra sponda di Madrid, per giocare con la squadra di Simeone, e da tempo prendono di mira l'attaccante, che sul campo si è sempre dimostrato un avversario più che ostico per i blancos.

E così è stato anche questa sera. A Morata sono serviti poco più di tre minuti per sbloccare il derby, con un colpo di testa splendido su cross di Samuel Lino, che non ha lasciato scampo a Kepa. E dopo il gol, ecco l'esultanza: scatto verso la bandierina, urla e gioia infinita per l'ex Juventus, che festeggia in faccia agli ex tifosi, proprio come successo lo scorso anno, quella volta però proprio al Bernabeu, nella casa del Real.

