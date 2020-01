“Auguri Lazio!”, e Totti mette 'mi piace': ennesima gaffe? - FOTO

Che qualcuno gli levi quello smartphone dalle mani, verrebbe da dire. O a lui o al suo Social Media Manager. Perché Francesco Totti ha fatto registrare un altro autogol: il secondo in filata. Una doppietta degna dei vecchi tempi, ma nella propria porta. Può capitare, come quando pochi giorni fa l'ex capitano della Roma “piazzava” per sbaglio (?) un cuoricino al commento di un tifoso giallorosso sprezzante nei confronti di Florenzi: “Vendetelo”. Gli sarà sfuggito il pollice, probabilmente tremante di rabbia e delusione dopo il ko della sua magica contro il Torino. Ma perseverare è diabolico, Francesco. A neanche una settimana di distanza dalla prima gaffe social con tanto di post a chiarire la situazione - “Non sono stato io”, il sunto -, ecco la seconda. Questa volta con la complicità di un vecchio amico, Christian Vieri. Ex attaccante della Lazio, alla quale ieri (9 gennaio) Bobo ha voluto rendere omaggio: “Buon compleanno Lazio, 120 anni!”. Tra gli oltre 56 mila 'like' ecco quello di Francesco Totti (foto in fondo all'articolo), rimosso con celerità. Ma non abbastanza. Mentre i social si scatenano le prime ipotesi di lazialità avanzano, tra l'ironia dei tifosi biancocelesti e le critiche del mondo romanista. Scottato dall'ennesimo 'mi piace' galeotto del proprio idolo.

LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON MARCO CANIGIANI

LAZIO, LE DICHIARAZIONI NELLO SPECIALE SKY PER I 120 ANNI

TORNA ALLA HOMEPAGE