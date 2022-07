AURONZO GIORNO 1 - Lazio, Kiyine si unisce al gruppo: inizia il suo ritiro

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Aggregato subito, poche ore dopo le visite mediche d'idoneità. Sofian Kiyine ha raggiunto la Lazio ad Auronzo e da oggi pomeriggio ha iniziato il suo ritiro. Primo allenamento in gruppo per l'ex Venezia, tornato alla base a causa della retrocessione della sua ex squadra. In attesa di sistemazione è stato aggiunto alla rosa per rimpolparla viste le assenze dei nazionali e dei calciatori che dovranno arrivare dal mercato.