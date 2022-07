AURONZO GIORNO 17 - Lazio, Milinkovic e la battuta a Romagnoli: "Con Pioli..."

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Sarri non risparmia nessuno. La Lazio è arrivata all'ultimo giorno di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo e il mister ha deciso di effettuare una sgambatura in mattinata prima della partenza. Milinkovic, insieme a Romagnoli e Patric, sta svolgendo un programma di lavoro differente rispetto ai compagni. Il Sergente a fine ripetuta ha fatto una battuta al nuovo arrivato: "Con Pioli non correvi così". Nonostante la fatica non manca mai il sorriso tra i biancocelesti.