AURONZO GIORNO 18 - Lazio - Padova, Sarri è una furia dopo il gol: le indicazioni a Luis Alberto

AGGIORNAMENTO ORE 19.35 - La gara si avvicina alla sua conclusione. Il risultato è fermo sull'1 a 1, e l'insoddisfazione di mister Sarri si fa sentire. “Siamo sempre in ritardo sulle seconde palle”, urla il tecnico ai calciatori in campo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Il risultato rimane fermo sullo 0 a 1, e Maurizio Sarri continua a guidare i suoi in campo. "Più ti dico di giocare largo e più stringi verso il centro": il messaggio è rivolto a Raul Moro, titolare accanto a Caicedo e Felipe Anderson nell'attacco anti-Padova. Infine, chiama in causa Luis Alberto: “Stiamo facendo un casino incredibile. Luis fai rispettare le posizione agli altri”.

Ultimo test amichevole in quel di Auronzo di Cadore per la Lazio, che sta affrontando in questi minuti il Padova. La squadra veneta parte forte e riesce a guadagnarsi anche il vantaggio al 19' con Della Latta. Il momentaneo svantaggio dei biancocelesti è stato un boccone amaro da digerire per Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli si è reso protagonista di un gesto di stizza, per poi rimproverare i suoi: "Non si può difendere così, li stiamo guardando". E ancora: "Stiamo camminando in mezzo al campo". Parole che non hanno bisogno di ulteriori interpretazioni: Sarri vuole che il ritmo della partita cambi immediatamente.

AURONZO GIORNO 18 | DIRETTA - Lazio - Padova 0-1: Della Latta porta in vantaggio i veneti

Lazio, ecco il "listone" di Fantacalcio.it: tutti i ruoli ufficiali dei biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE