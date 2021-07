Lazio, ecco il "listone" di Fantacalcio.it: tutti i ruoli ufficiali dei biancocelesti

Dopo le indiscrezioni uscite in questi giorni, Fantacalcio.it ha pubblicato il "listone": elenco con i giocatori, ruolo per ruolo, selezionabili all'asta. Nella scelta di inserire questo o quel calciatore in una determinata categoria ci sono state molte sorprese. Nello specifico, per quanto riguarda la Lazio, ciò che ha destato meraviglia sono state le scelte fatte su qualche nuovo acquisto e qualcuno invece già presente.

LA ROSA DELLA LAZIO - La rosa biancoceleste non ha subito tante modifiche: Alia, Reina e Strakosha i portieri; nel reparto difensivo è presente il primo cambio: c'è Lazzari (lo scorso anno era stato inserito tra i centrocampisti). Insieme a lui Acerbi, Armini, Fares, Hysaj, Kamenovic, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu e Vavro. A centrocampo niente di nuovo, se non fosse per Felipe Anderson che sarebbe potuto essere inserito anche come attaccante. Con Pipe ci sono Akpa-Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. Niente da sottolineare per gli attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro e Muriqi sono al loro posto.

I RUOLI EDITABILI - Anche quest'anno ci sarà la possibilità di modificare, se si vuole, il ruolo a 20 giocatori in bilico tra due opzioni. Per i laziali, Lazzari, Marusic e Fares potranno essere editati sia come difensori che come centrocampisti, mentre Felipe Anderson potrà essere spostato tra gli attaccanti. La motivazione di questa possibilità è stata spiegata con un comunicato: "Vi ricordiamo che, all’interno della piattaforma Leghe, per la sola modalità di gioco Classic, è possibile editare il ruolo di alcuni calciatori. Per alcuni calciatori selezionati sarà quindi possibile sostituire il ruolo assegnato di default con uno eventualmente più congeniale alle preferenze della propria Lega Fantacalcio. I ruoli editabili rappresentano una possibilità di scelta per personalizzare ancor di più la vostra esperienza gioco sulla nostra piattaforma. Per una serie di calciatori circoscritti e che qui elenchiamo, viene concessa la facoltà di editarne – e cioè modificare a vostro piacimento – il rispettivo ruolo. Difensore o centrocampista per alcuni, centrocampista o attaccante per altri".