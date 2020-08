AURONZO GIORNO 3 - Lazio, ore di relax: la squadra va a cena fuori - FT&VD

Altra giornata d'allenamento per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Tra le Tre Cime di Lavaredo prosegue la preparazione della squadra di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Al termine del terzo giorno di lavoro, cena fuori per l'intero gruppo, che si è ritrovato intorno alle 20 presso il Ristorante Antiqua, per mangiare insieme e trascorrere qualche ora di relax prima di nuove sessioni di lavoro.