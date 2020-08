AURONZO GIORNO 4 - Lazio, la seconda corsa al Lago - PHOTOGALLERY&VIDEO

AURONZO DI CADORE - Seconda uscita sulle sponde del Lago di Santa Caterina per la Lazio. Ancora ripeture. Si forzano i ritmi in vista del riposo pomeridiano e delle prove tattiche che domani mattina andranno in scena a poche ore dal match contro la Triestina. Sei ripetute da un chilometro, due in più rispetto alla prima sessione di appena 48 ore fa. A guidare i gruppi, in bici, Inzaghi, Farris, Fonte e Farris. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO