AURONZO GIORNO 4 - Stop e tiri in porta: in 8 giocano, 2 finalisti, 0 vincitori

AURONZO - Stop e tiri in porta. Un gioco, o esercizio che dir si voglia, che tutti sin da bambini abbiamo fatto. Quest'oggi si è visto per la prima volta nel ritiro 2021 della Lazio al termine della seduta mattutina. Semplice la regola: chi sbaglia esce. Vediamo com'è andata:

PARTECIPANTI: Muriqi, Milinkovic, Raul Moro, Shehu, Bertini, Adekanye, Cataldi e Troise.

PORTIERI: Alia e Adamonis

1° TURNO: Muriqi out (parato), Milinkovic in, Raul Moro in, Shehu in, Bertini in, Adekanye ou (fuori), Cataldi in, Troise out (alto)

2° TURNO: Milinkovic in, Raul Moro in, Shehu out (fuori), Bertini out (fuori), Cataldi in

3° TURNO: Milinkovic in, Raul Moro in, Cataldi in

4° TURNO: Milinkovic out (grande parata di Adamonis), Raul Moro in, Cataldi in

5° TURNO: Raul Moro in, Cataldi in

6° TURNO: Raul Moro out (alto), Cataldi out (fuori)

Sfida dunque terminata con due finalisti, senza vincitori, fra gli applausi dello Zandegiacomo