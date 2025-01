Australian Open | Sinner e Sonego ai quarti di finale: battuti Rune e Tien

TUTTOmercatoWEB.com

Due vittorie in quattro set per il fiore all'occhiello dell'Italia in questo grande Slam. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego battono rispettivamente Holger Rune e Learner Tien. 3-1 il risultato in entrambe le sfide, con gli italiani che volano ai quarti di finale. Vittorie importanti e sofferte, soprattutto per Sinner che, durante la sfida contro Rune, ha dovuto richiedere l'intervento del fisioterapista, affrontare problemi respiratori e tremolii. Tutto è andato per il meglio alla fine, il sogno continua per il numero uno al mondo e anche Sonego vuole farsi trovare pronto.