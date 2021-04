Avv. Afeltra: "La Serie A dev'essere snellita. Superlega? Sono contrarissimo, ma..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'avvocato Roberto Afeltra ha parlato di eventuali cambiamenti all'interno del campionato italiano, per poi dire la propria sulla Superlega: "Il nostro campionato ha necessità di essere snellito, ma soprattutto lasciare delle finestre in cui magari programmare il recupero delle gare, o lasciare un po' di riposo in più. Bisogna capire verso dove vuole andare il calcio, ormai è diventato un affare non uno sport. Sono contrarissimo, umanamente, come sportivo e come tifoso, alla Superlega. È un approdo alla quale tra qualche anno si arriverà, credo sia una sorta di male necessario. Ma ci sono delle soluzioni di compromesso, che consentono di giocare entrambe le competizioni e non dover fare la scelta. Perché altrimenti se Inter, Milan e Juventus vanno a giocare in Superlega, il campionato di Serie A diventa di scarso interesse".

RIFORMA CHAMPIONS - "Le squadre che partecipano alla Champions sono molte più di 36, sono quasi 128. Bisogna tenere tutte quelle che iniziano a luglio. Questa riforma va esattamente contro tutti gli interessi, vuoi quelli meritocratici, vuoi quelli economici. Il futuro a mio avviso così fatto all'interno dell'Uefa è solamente peggiorativo. Fair play finanziario? È una contraddizione in termini. Come se ne può parlare davanti a società di capitali con fini di lucro, chiunque mette più soldi per arrivare prima degli altri. Quello che bisogna controllare sono i bilanci, le regolarità. Il salary cap va bene nell'NBA ma c'è una situazione completamente diversa".

