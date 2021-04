Roma, Zaniolo vede il rientro: non si esclude la convocazione per il derby

Sei gol dal Manchester, la Roma vuole dimenticare il prima possibile la serata di ieri. Aiuterà, nel processo di archiviazione dell'ennesima disfatta europea, la speranza di rivedere presto in campo Nicolò Zaniolo. Al calciatore manca l'ultimo step: bisognerà accertare se la gamba sinistra, quella operata, ha raggiunto gli stessi valori di quella destra. Entro una decina di giorni, riporta la rassegna di Radiosei, il giallorosso si sottoporrà alla visita col il professor Fink che, se non ci saranno complicazioni, darà il via libera agli allenamenti con la prima squadra. A quel punto, Fonseca e lo staff studieranno il reintegro in quadra. Nel giro di 15 giorni, Zaniolo spera anche in una convocazione, magari per il derby con la Lazio, valido per la terzultima giornata di Serie A.

